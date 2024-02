ÖVP will bis Juni Modell zu Bezahlkarte vorlegen

Rot-geführten Länder zeigen sich skeptisch

Das soll nun über ein billigeres, praktikables System auch flächendeckend in Österreich umgesetzt werden, um „Missbrauch“ zu verhindern. Erhalten privat untergebrachte Asylwerber Bargeld, würden sie dieses teils an Schlepper oder in ihre Heimat überweisen, so die Argumentation der ÖVP. Derzeit gibt es in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen. Die rot-geführten Länder hatten sich im Vorfeld gegenüber der Einführung einer Bezahlkarte skeptisch gezeigt. „Völlige Ablehnung habe ich nirgends gehört“, gab sich Karner aber optimistisch.