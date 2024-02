Wer sich Mikl-Leitners 60er nicht entgehen lässt …

Sie hat alles, was man in der Politik erleben kann, schon durchgemacht: Erfolge, Misserfolge, Krisen, Flüchtlingswelle und eine viel umstrittene Koalition mit der FPÖ. Auch wenn ihr Image seit der Koalitionsbildung mit Udo Landbauer angekratzt ist: Johanna Mikl-Leitner ist eine der wenigen Frauen in Österreich, die sich seit mehr als 13 Jahren auf dem Parkett der Spitzenpolitik behauptet.