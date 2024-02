Wo es jetzt den jüngsten Altbürgermeister gibt

Halbe-Halbe beim Bürgermeister-Amt

In einer langen Debatte mit der SPÖ einigte man sich schließlich auf eine Halbzeitlösung für der Regierungsphase und ein Arbeiten auf Augenhöhe: In einem Arbeitsübereinkommen wurde entschieden, dass die nächsten drei Jahre die SPÖ mit Erwin Kasper den Ortschef stellen wird, in der zweiten Periode wechselt dieser in die Funktion des Vizebürgermeisters und Johann Amon wird am Sessel des Gemeindechefs Platz nehmen. Beide betonen: Sie werden die Meinung der ÖVP einbinden – denn die vorangegangenen Streitigkeiten war wohl auch Grund für das Wahlergebnis.