Aussterbendes Handwerk: Kärntens letzter Kürschner

„Es ist selten, dass es soviel Wertschätzung für Mitarbeiter gibt“, freut sich Näherin Claudia Mayer, die seit 13 Jahren im Herzogstädter Betrieb „Peter’s Pelze“ arbeitet. In St. Veit sind Kärntens letzte Kürschnermeister Peter Subosits und Sohn Philipp am Werkeln. „Es war mein Traum, dieses Handwerk zu beherrschen. Ich bin ja quasi in der Werkstätte groß geworden. Daher habe ich nach der Matura die Lehre gemacht“, so Philipp. Fünf Jahre später hatte er seinen Meisterbrief in der Tasche. Vater Peter weiß: „Vor über 100 Jahren ist der Kürschner noch von Hof zu Hof gezogen.“ Heute gibt’s in Kärnten nur noch einen einzigen Kürschner.