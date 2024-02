HNO-Arzt warnt: Nasenspray kann süchtig machen!

Ganz unproblematisch sind die Arzneimittel mit abschwellenden Wirkstoffen aber nicht. Bei längerer Anwendung schädigen sie mitunter die Schleimhaut und können abhängig machen. „Wichtig ist daher, dass man sich an die vorgeschriebene Dosierung von maximal drei Anwendungen täglich hält, und das nicht länger als eine Woche am Stück“, berichtet OA Dr. Martin Bruch, HNO-Abteilung am Ordensklinikum Linz (OÖ.).