Vorsicht bei „verschleppter“ Erkältung

Bei einer Myokarditis entzünden sich die Zellen des Herzmuskelgewebes. Auslöser ist meist eine Infektion mit Krankheitserregern, vor allem Viren. In vielen Fällen heilt eine Herzmuskelentzündung folgenlos aus. Wichtig ist allerdings, dass sich die Betroffenen ausreichend lange körperlich schonen. Wer zu früh wieder aktiv wird, riskiert bleibende Schäden am Herzen. Wenn man sich also abgeschlagen fühlt, bei körperlicher Anstrengung sehr schnell ermüdet und unter Herzrasen sowie Druckgefühl hinter dem Brustbein leidet, sollte man umgehend einen Arzt aufsuchen, vor allem, wenn die Symptome einige Wochen nach einer Erkältung oder einem anderen Infekt auftreten.