Bullen hoffen auf Langeweile im Meisterrennen

Im Optimalfall könnte Salzburg den Abstand auf den Widersacher mit einem Heimsieg am Freitag (20.30, live auf Sky) vergrößern. Im schlimmsten Fall übernehmen die Grazer mit einem Auswärtscoup vorübergehend wieder die Herrschaft. Wobei das so oder so nur eine Momentaufnahme ist. Schließlich werden nach den kommenden fünf Runden die Punkte geteilt. „Da stellt sich die Rechnung dann anders dar“, sieht’s auch Sportboss Bernhard Seonbuchner. Für den 40-Jährigen ist klar: „In der Liga ist Spannung drinnen. Das Feld wird sich zusammenschieben, aber wir haben den Vorteil, dass wir diese Situation bereits kennen. Wir wollen unsere Position an der Spitze verteidigen und das Meisterrennen so wenig spannend wie möglich machen.“