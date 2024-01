Gutscheine für Asylwerber spaltet Rot-Pink in Wien

Im deutschen Bundesland Thüringen testen erste Landkreise Bezahlkarten statt Bargeld für Asylwerber. Mit den Karten können die Zugezogenen in den Geschäften der Region einkaufen. Das hat dazu geführt, dass ein Teil der Asylwerber bereits wieder abgereist ist, wie deutsche Medien berichten. Vermuteter Hintergrund: Weil Überweisungen in das Heimatland oder das Begleichen von Schulden an Schleuser nicht mehr möglich sind, zogen die Betroffenen weiter. Dorthin, wo es Bargeld gibt.