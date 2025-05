Vulkangestein liefert Beweis: Erdkern ist undicht

Die Forscher maßen die relativen Mengen an Ruthenium-Atomen mit den Atomgewichten 100, 101 und 102 in Gesteinsproben aus Hawaii, das laut Willbolds Angaben ein idealer Ort ist, um nach Gestein zu suchen, das aus dem tiefsten Erdmantel stammen könnte. Denn, so der Forscher: die Inseln von Hawaii entstehen an einem „Hotspot“, an dem Magma, das vermutlich aus dem tiefsten Erdmantel stammt, durch die Erdkruste ausbricht.