Oklahoma City stellt gegen Minnesota auf 2:0

Das Topteam der Regular Season gewann am Donnerstag das zweite Spiel der „best of seven“-Serie daheim 118:103 und näherte sich damit der ersten Final-Teilnahme seit 13 Jahren weiter an. Den Titel holte der Club bisher einmal (1979). Damals war man noch in Seattle beheimatet gewesen und als SuperSonics angetreten. Der Umzug nach Oklahoma erfolgte vor 17 Jahren.