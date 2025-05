Tote durch verheerendes Hochwasser in Australien

Die Leiche eines 63-Jährigen wurde in seinem überschwemmten Haus in der Gemeinde Moto gefunden, etwa 250 Kilometer nördlich von Sydney. Mittlerweile wurden auch die Leichen eines ca. 30 Jahre alten Mannes und einer 60-jährigen Frau entdeckt, die in ihren Autos von den Wassermassen weggespült worden waren, teilte die Polizei mit.