Diese Branchen sterben vor unseren Augen aus

Im Dezember 2012 eröffnete Hunnar Mohammad seine erste Shishabar im 16. Bezirk. „Sie hatte nur 50 Quadratmeter, aber hat sich sofort etabliert“, erzählt er. Also entschloss er sich, in den 4. Bezirk umzusiedeln und die Lokalität zu vergrößern. Im Jahr 2018 erfüllte sich Mohammad schließlich seinen Traum und eröffnete seine Shishabar Deuces in der Krugerstraße 6 in der City. Mithilfe eines Kredits und viel Liebe wurde das Lokal umgebaut und schnell ein Erfolg. Doch 2019 kam das Rauchverbot in Innenräumen. „Am Anfang boten wir die Shishas im Gastgarten an. Zuerst gab es einen Umsatzrückgang von 70 Prozent, aber mit der Zeit hat es schließlich funktioniert“, schildert Mohammad. Doch dann musste plötzlich eine Sondergenehmigung für Shishas auch im Gastgarten beantragt werden. Zwei Jahre hat es gedauert, bis diese bewilligt wurde.