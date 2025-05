Catherine begeistert im maritimen Designerlook

Mit dem funkelnden Diamantschmuck rundete Kate ihren Look ab. Zu ihrem Verlobungsring kombinierte die Prinzessin von Wales die Saphier-Ohrringe, die einst Prinzessin Diana gehörten. Und das war längst nicht die einzige Hommage an ihre bereits 1997 verstorbene Schwiegermutter. Denn Kates gesamtes Outfit erinnerte an einige der Lieblingslooks der „Prinzessin der Herzen“ in den 80er-Jahren, wie die „Daily Mail“ schrieb.