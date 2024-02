Asylkarte „ist künstlich aufgeblasene Ameise“

„Diese Diskussion ist eine künstlich aufgeblasene Ameise“, so Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker im Gespräch mit der „Krone“. „Flüchtlinge in der Grundversorgung erhalten ein Taschengeld von 40 Euro pro Monat. Das ist ein leicht eingeschränkter Spielraum. In Deutschland ist das ein Zehnfaches.“ Hacker weiter: „Es ist auch peinlich, dass diese 40 Euro seit 20 Jahren nicht erhöht worden sind.“ Als Forderung der Inflationsanpassung will der Stadtrat diese Aussage nicht verstehen: „Das ist belanglos bei 40 Euro.