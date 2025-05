Welche Royals residierten im Wiener Palais Coburg?

Unternahmen sie viel gemeinsam?

Sie waren immer zusammen. Regelmäßig gingen sie gemeinsam zur Jagd, Rudolf besuchte Philipp in seinen Revieren in der Tatra und den Karpaten, Philipp kam zu Rudolf in die Donauauen nach Schloss Orth und immer öfter in dessen Lieblingsaufenthalt Schloss Mayerling im Wienerwald. Auch am Morgen des 30. Jänner 1889 war Philipp von Wien nach Mayerling gefahren, man hatte auf ihn gewartet, bevor man das Schlafzimmer aufbrach. Philipp soll angesichts des Leichnams seines Freundes und Schwagers zusammengebrochen sein und erst am Abend konnte er zurück nach Wien fahren, wo er Kaiser Franz Joseph Bericht von den Ereignissen gab.