Viele süße Tierchen zum Kuscheln und Verlieben!

Wer kennt mich?

In Wörgl in der Brixentalerstraße wurde am 27. Jänner diese Katze entdeckt und in das Zuhause der Finderin gebracht, wo sie nun darauf wartet, von ihrem Herzensmenschen abgeholt zu werden. Das Kätzchen ist weder gechippt noch in der Gegend bekannt. Wer kennt das putzige Fellknäuel? Telefonnummer: 0664/8495351.