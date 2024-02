William: Tapferes Lächeln beim ersten Auftritt

Harry will sich versöhnen - William verweigert ein Treffen

Prinz Harry (39) war am Dienstag für ein Treffen mit dem König aus den USA angereist, das Hoffnungen auf eine Aussöhnung zwischen Vater und Sohn machte. Er wurde am Dienstag gesichtet, als er in einem Auto mit verdunkelten Scheiben auf das Gelände von Clarence House, dem Wohnsitz von Charles und Camilla in London, gefahren wurde. Laut Medienberichten soll das Treffen zwischen Vater und Sohn 45 Minuten gedauert haben.