Valentinstag: Zwischen Romantik und Kapitalismus

In meinem erweiterten Freundeskreis hat der Valentinstag per se nicht sonderlich viel Wert. „Um das Gegenüber wertzuschätzen, sollte man sich das ganze Jahr hindurch im Alltag bemühen. Das würde bei mir jedenfalls besser ankommen, als wenn sich mein Partner genau nur an einem bestimmten Tag dafür einsetzt“, ist eine Aussage, die mir in ähnlicher und abgewandelter Form des Öfteren entgegengebracht wird. Doch ähnlich wie beim zuvor erwähnten Muttertag geht es auch am Valentinstag schlussendlich nur darum, was einem selbst (und einem eventuellen Partner) am besten tut. Zwischen einem romantischen Pralinen-Workshop oder ein paar guten Bieren in einem urigen Pub ist oft weniger Unterschied, als man meinen mag. Und dem heiligen Valentin von Terni, dem christlichen Namenspatron aus Italien, wird das jeweilige Programm auch ziemlich egal sein. Haben Sie einen schönen 14. Februar!