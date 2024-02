Speicherteiche könnten Energie liefern

„73 der 121 Speicherteiche in Salzburg sind Schätzungen zufolge zur Stromerzeugung geeignet“, sagt Ablinger. Er findet, dass das Land den Ausbau von Kleinwasserkraftwerken gerade bei Speicherteichen forcieren soll. In den Skigebieten wären so bei den bereits vorhandenen künstlichen Seen auch kleine Pumpspeicherkraftwerke möglich, die Schwankungen im Stromnetz ausgleichen könnten und relativ günstige, effiziente Energiespeicher wären.