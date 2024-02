Verwendung für die Garagen-Millionen gesucht

Mehr als eineinhalb Jahre ist es inzwischen her, dass die Stadt-Salzburger in einer Bürgerbefragung den Ausbau der Mönchsberggarage eindeutig abgesagt haben. Was die Parkgaragengesellschaft in Besitz von Stadt und Land mit dem für die Erweiterung angesparten Geld machen soll, ist aber weiter völlig unklar.