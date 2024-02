Usher zieht sich für Kim Kardashian aus

Kreis schließt sich

Für Usher schließt sich mit der Zusammenarbeit ein Kreis. Er sagte: „Der Start dieser Kampagne vor mehreren Karriere-Meilensteinen fühlt sich wie ein Moment an, in dem sich der Kreis schließt, da Skims die Veröffentlichung meines neuen Albums ‚Coming Home‘ unterstützt.“ Das Album kommt am 9. Februar heraus,