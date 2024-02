Das sind Sasas Top-Tipps fürs Opernball-Make-up

Fixing-Spray sorgt für langen Halt

Dafür verwendet sie unter dem Lidschatten einen Primer, „dann setzt sich nichts in die Lidfalte ab“. Natürlich darf es am Ball der Bälle auch mal mehr Glamour sein, doch: „Wenn man Glitzer verwenden will, dann nur in Gel-Form, das man sanft einklopft. Pudriger Glitzer rieselt im Laufe des Abends einfach irgendwann immer ins Gesicht.“