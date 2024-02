Umtriebigem Bankräuber droht lange Enthaltsamkeit

Fast ganze Beute in einer Woche verjuxt

Der Bankräuber wiegte sich derweil in Sicherheit. Obwohl er später Geldnot als Tatmotiv angab, begann er, den neuen Reichtum mit beiden Händen auszugeben - vorzugsweise mit leichten Mädchen. In Hotels und in Bordellen brachte er binnen etwa einer Woche fast die gesamte Beute durch.