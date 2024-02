Opernball: Posten Sie jetzt live im Fernsehen!

Die 66. Ausgabe des Wiener Opernballs ist im vollen Gange! Auch wenn Sie in Wien nicht vorort dabei sein können - hier bei uns im Livestream (oben) und besonders auf ihrem Fernseher auf krone.tv versäumen Sie nichts: Und Sie können sogar mitplaudern. Kommentieren Sie in dieser Story ganz unten das Geschehen und Ihr Gruß oder eine andere Wortspende rund um den Ball der Bälle werden live am Fernseher und hier im Livestream zu sehen sein. krone.tv ist bis 22.00 Uhr abends live dabei.