Maturanten holen „Digital Business Award“

Für die Experten von Fusonic ist es nicht das erste Mal, dass sie mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Seit vielen Jahren betreut das Unternehmen Maturaprojekte von Vorarlberger Schulen. „Besonders freut mich, dass das Team den Kontakt zur Wirtschaft gesucht hat“, erklärt Senior UX/UI Designer und Mentor Daniel Öttl. „voltiqo“ werde bereits in der Energiebranche diskutiert. „Wir ziehen es auf jeden Fall in Betracht, aus „voltiqo“ ein Start-up zu gründen. Fix ist es noch nicht, wir wollen zuerst noch intensiver mit potenziellen Kunden sprechen“, verrät Melanie Wolf vom Gewinner-Team. Hört sich vielversprechend an.