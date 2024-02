Schüler wollte seine Klasse in die Luft jagen

Sie wollten die Mittelschule in Bruck an der Mur sprengen, wurden verurteilt und spazieren noch immer in der obersteirischen Stadt herum. Nachdem die „Krone“-Story über die zwei freien Terror-Bubis jüngst für Kopfschütteln gesorgt hatte, schockt schon der nächste Aufreger die Schullandschaft im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.