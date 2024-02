Jungschauspielerin will im Big Apple durchstarten

Liebe zu New York auf den ersten Blick

Mittlerweile hat sich die junge Frau (26) diesen Wunsch erfüllt und erste Erfolge in heimischen Produktionen (im Kinofilm „Siebzehn“ und dem Musical „Cindy’s Dream“) gefeiert. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Ozinger: „Als ich 2018 ein Semester am Lee Strasberg Theatre and Film Institute in New York studiert habe, habe ich mich in die Stadt verliebt. Zurück in Wien, hab ich sofort Pläne gemacht, BWL-Studium abgeschlossen, Geld angespart, um nach NY zu ziehen.“ Die Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt.