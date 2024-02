Leyla seufzt: „In der Dusche war er ganz behutsam“

Kim ist raus und das ganz zur Freude von Mike und Leyla. Denn endlich können die beiden ihre Dschungel-Romanze in vollen Zügen zelebrieren - am Lagerfeuer, im Weiher und in der Dusche. Die beiden konnten am Freitag die Finger einfach nicht voneinander lassen. Die wenigsten Stimmen erhielt Leyla - sie hatte aber Glück. Denn das Camp verlassen, musste durch den freiwilligen frühzeitigen Austritt von Cora Schumacher niemand.