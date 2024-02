Zahl der Wölfe im Vorjahr um ein Drittel gestiegen

Neben Isegrim haben sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch drei verschiedene Bären zumindest zeitweise in Tirol aufgehalten. Jenes Tier, das in Brandenberg (Bezirk Kufstein) gemeldet wurde, wurde in Salzburg von einem Zug erfasst und getötet. Zudem wurden auch vier Goldschakale nachgewiesen.