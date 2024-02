Frankreich unter Schock: „Russische Barbarei“

Krywyj Rih nach Drohnenangriffen teils ohne Strom

In der Nacht wurde die Ukraine erneut mit russischen Drohnenangriffen überzogen. Damit wurde in der Industriestadt Krywyj Rih einen größerer Stromausfall verursacht. Zehntausende Haushalte und zahlreiche Industriebetriebe in der Stadt im Gebiet Dniproperowsk im Südosten des Landes waren durch Schäden an einer Anlage von der Versorgung abgeschnitten, wie das ukrainische Energieunternehmen Ukrenerho mitteilte.