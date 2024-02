Europa habe heute seine Führungsrolle und seine Einigkeit bewiesen, betonten von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel nach dem Sondergipfel. „Wir wissen, dass die Ukraine für uns kämpft. Der Europäische Rat hat heute seine Unterstützung für die Ukraine bekräftigt“, so von der Leyen. Kurz vor dem zweijährigen Jahrestag des Invasionsbeginns Russlands in der Ukraine würden die zusätzlichen 50 Milliarden Euro für die Ukraine „eine starke Botschaft an Putin“ senden.