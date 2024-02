Frei trotz Terror-Verurteilung ++ Putins Palast

Verurteilt für Anschlagsplan: Jugendliche aus Bruck an der Mur noch nicht in Haft. Und: Zum ersten Mal wurde ein luxuriöses Anwesen bei St. Petersburg auf Video festgehalten, das angeblich Präsident Wladimir Putin gehört. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 1. Februar, mit Moderatorin Stefana Madjarov.