Familiennachzug gestoppt++Musiker wurde angeklagt

Der 52-jährige Sänger Xavier Naidoo wurden wegen Volksverhetzung angeklagt. Naidoo gilt wegen seiner politischen Äußerungen schon länger als umstritten. Ihm werden Antisemitismus, Rassismus, Homophobie und Verschwörungstheorien vorgeworfen. Vor zwei Jahren hatte Naidoo ein Video veröffentlicht, in dem er angab, sich jahrelang in Verschwörungstheorien verrannt zu haben. „Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue“, so der Mannheimer.