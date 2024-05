Arbeitspflicht für Asylwerber ++ Nazi-Parolen

Die Regierung hat neue Maßnahmen für die Grundversorgung des Bundes vorgestellt. Es soll eine „Arbeitspflicht“ für Asylwerber geben. Andernfalls werde ihnen das Taschengeld halbiert, so erklärte es Innenminister Gerhard Karner. Und: Das Sylt-Video mit Nazi-Parolen sorgte in ganz Deutschland und Europa für Entsetzen. Nun ist auch ein ähnliches Video aus einem Kärntner Nachtclub aufgetaucht. Das sind unter anderem die Themen bei den krone.tv-News am Dienstag, 28. Mai 2024, mit Jürgen Winterleitner.