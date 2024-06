Kanzlerduell ++ Weichenstellung bei Grünen

Und: Die österreichischen Grünen erzielten bei der Europawahl am Sonntag zwei Mandate, was einen Verlust von einem Mandat im Vergleich zu vorher darstellt. Der Wahlkampf der Grünen war durch Berichte in den Medien geprägt, die Zweifel an der Integrität und Loyalität von Lena Schilling hervorriefen. Es kam zu Diskussionen darüber, ob Thomas Waitz die Führung der Delegation übernehmen würde, anstelle von Schilling. Am Montag gaben die Grünen bekannt, dass Waitz und Schilling die Entscheidung unter sich treffen würden.