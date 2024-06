Abschied von Bierlein++Wer kennt diese Männer?

Am 29. Mai 2024 ist es in Vösendorf zu einer brutalen Auseinandersetzung gekommen, in deren Folge ein 66-jähriger Mann gestorben ist. Gesucht werden die serbischen Staatsbürger Sasa K., Milovan D. und Sasa J. Die drei Männer im Alter von 25 bis 46 Jahren stehen im Verdacht, in „bewusstem und gewolltem Zusammenwirken“ die beiden Männer aus dem Bezirk Mödling im Zuge einer Streitigkeit bei einer Feier zusammengeschlagen zu haben.