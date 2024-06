Ex-Kanzlerin tot ++ Bluttat an Familie

Die erste österreichische Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein ist am Montag verstorben. Genau heute vor fünf Jahren wurde Bierlein am 3. Juni 2019 nach dem Ibiza-Skandal und dem Zerbrechen der türkis-blauen Koalition angelobt. Ihr langjähriger Lebensgefährte, der Richter Ernest Maurer, verstarb 2021. „Wir trauern um Österreichs erste Bundeskanzlerin. Brigitte Bierlein ist heute verstorben. Sie hat in einer schwierigen Zeit Verantwortung übernommen, aus Liebe zur Republik und ihrer Heimat Österreich. Unser Land ist ihr zu großem Dank verpflichtet“, schreibt Bundeskanzler Karl Nehammer auf X.