Messerattacke in Mannheim++Baby tot: mildes Urteil

Wieder wurde in Mannheim in Deutschland zugestochen. Das Opfer: Ein AfD-Politiker. Der mutmaßliche Angreifer ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei psychisch krank. „Es lägen keine konkreten Hinweise vor, dass der Tatverdächtige bei dem Angriff erkannt hatte, dass es sich bei dem Geschädigten um einen AfD-Politiker handelt“, so die örtlichen Behörden. Der Politiker wurde nach Angaben aus der Gemeinderatsfraktion am Ohr und am Bauch getroffen. Wie die Polizei mitteilte, habe der Täter ein Cuttermesser verwendet.