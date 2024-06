Nationalbank-Spitze steht fast fest ++ Axt-Mord

Nach dem schrecklichen Axt-Mord an einer 22-jährigen Chilenin in Floridsdorf tauchen immer mehr Details auf. Am Dienstagabend wurde die junge Frau von ihrem Mitbewohner brutal erschlagen. Die 22-Jährige hatte offenbar Angst vor dem 26-jährigen Rumänen, der versucht hatte, in ihr Zimmer zu gelangen. In ihrer Not alarmierte sie per Textnachricht zwei Arbeitskollegen. Diese verständigten sofort die Polizei und kontaktierten die Frau per Videotelefonat. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.