Mord im Vollrausch++Kickl: „demütig und dankbar“

„Wir sind demütig und dankbar für das große Vertrauen, das bei den heutigen EU-Wahlen in uns Freiheitliche gesetzt wurde. Dieses Wahlergebnis bedeutet nicht weniger, als dass die Österreicher heute Geschichte geschrieben habe“, so Herbert Kickl. Mit einem historischen Wahlerfolg für die Blauen ist die Wahl zum EU-Parlament in Österreich zu Ende gegangen. Erstmals kam die FPÖ bei einer bundesweiten Wahl auf Platz eins. Die FPÖ gewann laut Ergebnis inklusive Wahlkartenprognose 25,5 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei kam die ÖVP mit 24,7 Prozent vor der SPÖ mit 23,3 Prozent.