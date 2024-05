Putin bereit für Waffenruhe ++ Eltern in U-Haft

Im Krieg in der Ukraine soll Russland zu einem Waffenstillstand bereit sein. Das berichten Kreml-Insider. Und: Über die Eltern des diese Woche in einer Wohnung in Tirol tot aufgefundenen 3-Jährigen ist heute Untersuchungshaft verhängt worden. Diese und weitere Themen präsentiert Moderator Jürgen Winterleitner bei den Krone News auf krone.tv am Freitag, den 24. Mai 2024.