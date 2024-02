Radprofi Haller will jetzt ein „Bulle“ werden

Schon bei der Mallorca-Challenge war Kärntens Rad-Profi Marco Haller nur Ersatz, wurde nicht eingesetzt. Heute hätte er für Bora-Hansgrohe bei der „AlUla“-Tour in Saudi Arabien endgültig in die Saison starten sollen - ein Virus legte ihn lahm. „Ich war eine Woche krank, bin nicht fit geworden“, sagt der Klagenfurter. Der nächste Versuch steigt am 11. Februar beim „Clasic de Almeria“ in Spanien: „Dafür muss ich aber bald wieder aufs Rad kommen.“