Sturzserie in Cortina: ÖSV fordert Regeländerungen

Die zahlreichen Verletzungen im alpinen Ski-Weltcup im Allgemeinen sowie in der vergangenen Woche bei den Frauen-Rennen in Cortina d‘Ampezzo im Speziellen haben beim Österreichischen Skiverband (ÖSV) zu einer Diskussion über Änderungsvorschläge geführt. „Wir sind am Formulieren gewisser Regeländerungsanträge an die FIS, um unserer Verantwortung als Sportverband nachzukommen“, erklärte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer am Donnerstag in einer Medien-Gesprächsrunde Wien.