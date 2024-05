Ski-Dame: „Nach dem Sturz habe ich lange geweint“

Über ihren Sturz hat sie sich unterdessen schon einige Gedanken gemacht: „Ich bin schon 100 Mal über solche Wellen gefahren, 99 Mal ist nichts passiert. Diesmal halt schon. Ich war wohl zu gestreckt in der Luft, die Muskulatur war nicht angespannt.“ Kritik gibt es schließlich auf am Skiverband (FIS): „Wenn man das Tempo in Abfahrten verringern will, sollte man dies nicht mit künstlichen Wellen tun. Und Landungen im Flachen braucht niemand“, so die Schweizerin.