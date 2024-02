Mindeststrafe für Prügel-Polizisten bestätigt

Zahlreiche Kniestöße ins Gesicht

Der Beamte hatte am 1. August 2022 im Zug einer Amtshandlung in einem Schnellimbiss-Lokal in der Wiener Innenstadt einen wehrlosen Mann geschlagen und mit zahlreichen Kniestößen ins Gesicht bedacht, nachdem dieser von der Polizei zuvor mehrfach mit Pfefferspray besprüht worden war. Das Vorgehen der Exekutive - an der Amtshandlung waren zwei männliche Beamte und eine Beamtin beteiligt - wurde von einer Überwachungskamera festgehalten, das Bildmaterial wurde dann zentraler Bestandteil des Ermittlungsakts.