Tödlicher Schuss: „Der Boden war voller Blut!“

Brustdurchschuss aus eigener Waffe?

Der angeklagte Betreiber des Geschäfts muss im Nebenzimmer Platz nehmen. Nach Streitigkeiten rund um einen Geldtransfer in den Iran soll er nämlich den 38-Jährigen ermordet haben, so die Anklage. Das Opfer starb an einem Brustdurchschuss noch am Tatort.