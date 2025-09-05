Burgtheater nimmt Abschied von Claus Peymann

Das Wiener Burgtheater verabschiedet sich am Montag, 22. September, um 15 Uhr vor geladenen Gästen auf der Feststiege auf der Volksgartenseite von seinem am 16. Juli im Alter von 88 Jahren verstorbenen ehemaligen Direktor Claus Peymann, der dem Haus 13 Jahre lang, von 1986 bis 1999 vorstand. Für das Publikum ist die Feststiege zuvor von 12 bis 13.30 Uhr geöffnet, der traditionelle, öffentliche Trauerzug um das Burgtheater ist dann für etwa 15.40 Uhr geplant.