Am 22. September

Burgtheater nimmt Abschied von Claus Peymann

Kultur
05.09.2025 05:30
Der legendäre Theaterleiter Claus Paymann (hier auf einem Archivbild aus 2020) ist im Juli im Alter von 88 Jahren verstorben.
Der legendäre Theaterleiter Claus Paymann (hier auf einem Archivbild aus 2020) ist im Juli im Alter von 88 Jahren verstorben.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Das Burgtheater, das Claus Peymann 16 Jahre lang geleitet hat, verabschiedet sich am 22. September von dem legendären Theatermacher. Beerdigt wird Peymann aus eigenen Wunsch in Berlin.

0 Kommentare

Das Wiener Burgtheater verabschiedet sich am Montag, 22. September, um 15 Uhr vor geladenen Gästen auf der Feststiege auf der Volksgartenseite von seinem am 16. Juli im Alter von 88 Jahren verstorbenen ehemaligen Direktor Claus Peymann, der dem Haus 13 Jahre lang, von 1986 bis 1999 vorstand. Für das Publikum ist die Feststiege zuvor von 12 bis 13.30 Uhr geöffnet, der traditionelle, öffentliche Trauerzug um das Burgtheater ist dann für etwa 15.40 Uhr geplant.

Ab sofort liegt in der Kassenhalle des Burgtheaters auch ein Kondolenzbuch auf.


Der deutsche Theaterregisseur Claus Peymann (Bild) ist tot.
Umstrittene Stücke
Trauer um Theatermacher: Claus Peymann ist tot
16.07.2025

Die Beerdigung des Burg-Ehrenmitglieds findet am 26. September in Berlin statt. Claus Peymann wird auf seinen Wunsch auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof bestattet. Das Berliner Ensemble, das Peymann bis 2017 leitete, veranstaltet am 26. Oktober um 12 Uhr eine Matinée.

Porträt von Kronen Zeitung
Kronen Zeitung
