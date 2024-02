Orban gab Veto auf: EU sagt Ukraine 50 Mrd. € zu

„Wir wissen, was auf dem Spiel steht“

„Die EU übernimmt Führung und Verantwortung in der Unterstützung der Ukraine“, schrieb Michel. „Wir wissen, was auf dem Spiel steht.“ Der Gipfel war nötig geworden, nachdem Orban im Dezember eine Einigung zu der geplanten Aufstockung des mehrjährigen EU-Budgets noch blockiert hatte. Die Ukraine-Hilfe ist Teil davon.