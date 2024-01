Milliarden fließen nach Kiew - mit oder ohne Orbán

Milliarden-Paket in Startlöchern

Die EU will am Donnerstag ein neues Hilfspaket von 50 Milliarden Euro für die Ukraine schnüren, damit diese trotz des russischen Angriffskriegs Gehälter und Pensionen zahlen sowie Krankenhäuser und Schulen finanzieren kann. Ungarns Regierungschef Orbán hatte mit seinem Veto auf dem EU-Gipfel Mitte Dezember aber den nötigen einstimmigen Beschluss verhindert. Am Donnerstag soll auf einem Sondergipfel nun eine Lösung gesucht werden.