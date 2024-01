ÖSV-Mädels werden in Frankreich zu Medaillenbank

In der Teamkombi konnten maximal vier Nationalteams starten. Ein Teil der Wertung besteht aus der Super-G-Fahrt am Vormittag in Chatel, der zweite aus einem Slalomlauf, der am Mittwochabend in Morzine absolviert wurde. Da am Vormittag Vici Olivier gestürzt und nicht in die Wertung gekommen war, konnte Österreich nur mehr mit drei Teams am Abend antreten